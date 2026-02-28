خلية الاعلام الامني تؤكد تعرض جرف النصر لقصف جديد

وقالت الخلية في بيان، "تعرّضت منطقة جرف النصر شمالي لضربتين جويتين عند الساعة 19:25 من مساء اليوم، في استهداف ثاني خلال اليوم".واضف البيان، ان "الجهات المختصة تتابع الموقف عن كثب لاتخاذ الاجراءات اللازمة".وكان قد افاد مصدر امني، اليوم السبت، بتعرض مقار تابعة للحشد الشعبي في جرف النصر بمحافظة ، لقصف جديد.وتعرضت منطقة جرف النصر شمالي محافظة بابل، في تمام الساعة ١١:٥٠ من صباح هذا اليوم، إلى عدة ضربات جوية، ما أسفر عن ارتقاء شهيدين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة.واكدت أن الجهات المختصة باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث وتقييم الأضرار الناجمة عنه، مع استمرار المتابعة الميدانية والأمنية.