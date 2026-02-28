الاعلام الامني تنفي تعرض بغداد وميسان لقصف

وقالت الخلية في بيان، انه "بتوجيه من الجهات العليا، تؤكد خلية أنها تتابع عن كثب جميع الأحداث والتفاصيل أولاً بأول، وبمهنية عالية".واضاف البيان "ننفي بشكل قاطع وجود أي استهداف في محافظـة أو ، وما يُتداول بهذا الشأن غير دقيق".واهابت الخلية بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي "عدم تداول الأخبار غير الدقيقة أو غير المستندة إلى مصادر رسمية".