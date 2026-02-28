في البصرة.. تعرض موقع عسكري لمحاولة استهداف بطائرات مسيرة

أعلنت ، السبت، عن تعرض موقع عسكري لمحاولة استهداف بطائرات مسيرة في .

وقالت القيادة في بيان، "تعرض أحد المواقع العسكرية في لمحاولة استهداف بطائرات مسيرة مجهولة".

وأضاف البيان "أسفرت عن إصابة جندي بجروح، وعلى الفور باشرت الجهات المختصة بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث ومتابعة تداعياته".