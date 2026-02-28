إسقاط مسيرتين حاولتا استهداف موقع عسكري في ذي قار

أعلنت ، السبت، عن إسقاط مسيرتين حاولتا استهداف موقع عسكري في .

وقالت القيادة في بيان، "في الساعة ٢٢٥٠ تم رصد وإسقاط طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف موقع عسكري داخل قاعدة الإمام علي في ، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية".

وأكد البيان أن "الإجراءات الدفاعية والأمنية تم تفعيلها فوراً، وتم التعامل مع الحادث وفق السياقات المعتمدة، مع مباشرة التحقيقات اللازمة للوقوف على ملابساته واتخاذ التدابير المناسبة".