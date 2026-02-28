العمليات المشتركة تعلن حصيلة المسيرات التي تم إسقاطها في العراق

أعلنت ، عن حصيلة الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها في .

وقالت القيادة في بيان، "تحديثاً للبيانات السابقة، وفي إطار المتابعة المستمرة للتطورات الأمنية، تمكنت الدفاعات المختصة من رصد وإسقاط طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف أحد المواقع العسكرية داخل قاعدة الإمام علي في ، أعقب ذلك إسقاط طائرتين مسيرتين أخريين حاولتا استهداف الموقع ذاته".

وأضاف البيان "كما تم، في أوقات مختلفة من يوم أمس، رصد وإسقاط خمس طائرات مسيرة أخرى حاولت استهداف مواقع عسكرية في ".

ولفت البيان الى انه "بذلك يكون مجموع الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها تسع طائرات، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية"، مؤكدا "استمرار الجهات المعنية في اتخاذ أعلى درجات الجاهزية والتصدي لأي تهديد يمس أمن وسلامة القطعات والمنشآت العسكرية، مع مواصلة التحقيقات والإجراءات اللازمة وفق السياقات المعتمدة".



