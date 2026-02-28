إسقاط مسيرة قرب قاعدة فكتوريا في بغداد

أفاد مصدر أمني، الأحد، بإسقاط مسيرة قرب قاعدة بمطار الدولي.

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "الدفاع الجوية في قاعدة يتصدى لمسيرة حاولت التقرب من القاعدة وتتمكن من اسقاطها".

وأضاف المصدر أن "سقوط المسيرة لم يتسبب بحادث يذكر".