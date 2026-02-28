إصابة ثلاثة أشخاص بسقوط حشوة صاروخية في البصرة

وقالت القيادة في بيان، "تواصل الجهات المختصة متابعة الحوادث الأمنية التي شهدتها ، حيث سقطت في الساعة (٠٠١٥) حشوة صاروخية بطول (3) أمتار في منطقة القبلة قرب مستوصف القبلة على أحد الدور السكنية، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص وتضرر عجلتين مدنيتين".

وأضاف البيان "كما سقطت في الساعة (٠٠٤٥) حشوة صاروخية أخرى بطول (3) أمتار على منزل سكني في منطقة القبلة – ، ما تسبب بأضرار مادية بسيطة في الدار، دون تسجيل إصابات بشرية".

ولفت الى ان "الجهات الأمنية المختصة باشرت بإجراءاتها الميدانية، وتأمين موقع الحادثين، وفتح تحقيق لمعرفة ملابساتهما واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق السياقات المعتمدة".