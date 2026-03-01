استشهاد المرشد الاعلى يرفع التوتر على اسوار الخضراء.. محاولات اقتحام بالشفل واطلاق نار

واظهرت مشاهد مصورة، محاولة اعداد كبيرة من الجماهير لاقتحام فضلا عن استخدام "شفل" لازالة بوابات والتوجه نحو السفارة الامريكية ردا على اغتيال المرشد الاعلى في .واستخدمت القوات الامنية اطلاق النار والقنابل الدخانية لاجبار الجماهير الغاضبة على التراجع.واندلعت تظاهرات امام بوابة الخضراء من جهة الجسر المعلق منذ مساء امس احتجاجا على قصف ايران، وقصف مقر للحشد الشعبي في ، الا ان المحاولات اليوم تصاعدت لاقتحام الخضراء وزاد التوتر بعد اعلان الجانب الايراني استشهاد رسميا.واكد الجانب الايراني ان اغتيال ليس النهاية وانهم سيواصلون الطريق وتوجيه ضربات اقوى واقسى، فيما هدد بالرد الاقسى لو نفذ الايرانيون تهديداتهم.