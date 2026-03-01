لاريجاني: سيتم ترتيب قيادة مؤقتة لايران.. وترامب وقع في الفخ

وقال لاريجاني في تصريحات نقلتها وسائل اعلام ايرانية، انه "سنحرق قلب وإسرائيل كما احترقت قلوبنا على المرشد"، مشيرا الى ان "ردنا كان واضحا وقواتنا جاهزة بشكل كامل، وضرباتنا ستكون مؤلمة للأمريكيين أكثر من ذي قبل".وأكد ان "قواتنا المسلحة يقظة وردنا سيكون أقوى مما رأوه أمس"، مبينا ان "الشعب ويقظته مهمان للغاية في المرحلة الحالية".واشار لاريجاني الى انه "تم وضع خطط لترتيب القيادة حسب الدستور، وسيتم تشكيل مجلس قيادة مؤقت قريبا بناء على الدستور الإيراني".واعتبر لاريجاني ان "ترمب وقع في الفخ الإسرائيلي وباتت أولويته لا أمريكا"، مبينا ان "إسرائيل تسعى لتقسيم وتريد مع أمريكا نهب ثروات الشعب الإيراني ولن نغفر ولن نتهاون أمام أي تحركات لتقسيم البلاد".