تخزين "فصائل الدم النادرة" واجراءات امنية.. العراق يستعد لحالة حرب مباغتة ويقف على "سراط الحرج"

واحدة من ابرز "استعدادات الحرب"، وامكانية سقوط ضحايا في البلاد، دعا مصرف الدم الرئيس في أصحاب الفصائل النادرة للتبرع لتأمين خزين استراتيجي للحالات الطارئة، والعمليات الجراحية، واكد ان الفصائل المطلوبة A-ve، B-ve، AB-v، O-ve، AB+ve".بالمقابل، ارتفع عدد ضحايا الى 10 بين شهداء وجرحى في استهدافات طالت مقرات في ، فضلا عن قصف مجهول في بديالى، في الوقت الذي يتصاعد الغضب الشعبي والمسيرات الغاضبة ومحاولات دخول والوصول الى السفارة الامريكية، فيما تقف القوات الامنية المسؤولة عن حماية المنطقة في موقف حرج بين الاصطفافات الشعبية وموقف الدولة.يتعامل العراق شعبا وحكومة في الفعل او الخطاب وكانه مصطف مع في جبهة واحدة ضد وتل ابيب، لكنه في الواقع يقف على الحياد محاولا الحفاظ على النظام الذي لا يزال مرتهنا بيد مؤسسه الاول المتمثل بالولايات المتحدة الامريكية.ستنعكس هذه الاصطفافات والمواقف بشكل واضح على تشكيل الحكومة المقبلة، والحرب الاعلامية بين الاصطفافات الحزبية ومؤسسات الدولة في المرحلة القادمة، والية التعامل مع الجانب الامريكي، على الرغم من ان العراق بقي يتعامل مع بوضع طبيعي على الرغم من كونه قاتل "قادة النصر" في حادثة المطار عام 2020.