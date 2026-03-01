سماء أربيل تشتعل.. اعتراض صواريخ فوق مبنى القنصلية الأمريكية

وأكدت المعلومات الأولية أن منظومة الدفاع الجوي التابعة للقنصلية الأمريكية في (C-RAM) فعلت بشكل مكثف لاعتراض عدد من الصواريخ التي كانت تنوي استهداف المنطقة.وهزت الانفجارات أرجاء ، مما أثار حالة من الذعر والترقب بين المواطنين.ووردت أنباء عن سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض في مناطق سكنية قريبة، دون معرفة حجم الأضرار حتى اللحظة.