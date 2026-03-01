مجلس الاستخبارات الوطني يعقد جلسة طارئة

وذكر لمستشار ، في بيان، ان " ، عقد جلسة طارئة برئاسة ، ، وبحضور قادة المجتمع الاستخباري".وأوضح البيان أنه "جرى خلال الجلسة، بحث التطورات الأخيرة في المنطقة والتصعيد العسكري، فضلاً عن عمليات القصف التي طالت عدداً من المواقع في والدول الشقيقة والصديقة".وأكد المجتمعون "ضرورة بذل أقصى الجهود لتعزيز الأمن الداخلي وترسيخه، والالتزام بالتوجيهات الحكومية الصادرة عن القائد العام للقوات المسلحة".وتابع أنه "جرى التأكيد على موقف العراق الثابت الداعي إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية من قبل جميع الأطراف، وتغليب منطق الحكمة وضبط النفس، واللجوء إلى الحوار والتفاهم البنّاء، سبيلاً لمعالجة الخلافات، بما يحفظ مصالح الشعوب ويصون الأمن والسلم في المنطقة والعالم".