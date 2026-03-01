الصفحة الرئيسية
LIVE
إيران تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا قصف مدرسة جنوبي البلاد
مجلس الاستخبارات الوطني يعقد جلسة طارئة
أمن
2026-03-01 | 05:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
320 شوهد
السومرية نيوز
– امن
عقد
مجلس الاستخبارات الوطني
، اليوم الأحد، جلسة طارئة برئاسة
مستشار الأمن القومي
،
قاسم الأعرجي
، فيما أكد على موقف
العراق
الداعي إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية.
وذكر
المكتب الإعلامي
لمستشار
الأمن القومي
، في بيان، ان "
مجلس الاستخبارات الوطني
، عقد جلسة طارئة برئاسة
مستشار الأمن القومي
،
قاسم الأعرجي
، وبحضور قادة المجتمع الاستخباري".
وأوضح البيان أنه "جرى خلال الجلسة، بحث التطورات الأخيرة في المنطقة والتصعيد العسكري، فضلاً عن عمليات القصف التي طالت عدداً من المواقع في
العراق
والدول الشقيقة والصديقة".
وأكد المجتمعون "ضرورة بذل أقصى الجهود لتعزيز الأمن الداخلي وترسيخه، والالتزام بالتوجيهات الحكومية الصادرة عن القائد العام للقوات المسلحة".
وتابع أنه "جرى التأكيد على موقف العراق الثابت الداعي إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية من قبل جميع الأطراف، وتغليب منطق الحكمة وضبط النفس، واللجوء إلى الحوار والتفاهم البنّاء، سبيلاً لمعالجة الخلافات، بما يحفظ مصالح الشعوب ويصون الأمن والسلم في المنطقة والعالم".
مجلس الاستخبارات الوطني
يعقد جلسة طارئة
مستشار الأمن القومي
مجلس الاستخبارات
المكتب الإعلامي
السومرية نيوز
قاسم الأعرجي
مكتب الإعلام
الأمن القومي
مخرجات لقاء المالكي ومبعوث ترامب
سياسة
49.85%
09:47 | 2026-02-27
مخرجات لقاء المالكي ومبعوث ترامب
09:47 | 2026-02-27
توجيه من التربية يخص دوام المدارس
محليات
22.27%
10:12 | 2026-02-28
توجيه من التربية يخص دوام المدارس
10:12 | 2026-02-28
العراق يتلقى رسالة من امريكا بعد الحرب على ايران
سياسة
18.36%
08:56 | 2026-02-28
العراق يتلقى رسالة من امريكا بعد الحرب على ايران
08:56 | 2026-02-28
الكشف عن تفاصيل جديدة حول اغتيال السيد الخامنئي
دوليات
9.52%
08:03 | 2026-03-01
الكشف عن تفاصيل جديدة حول اغتيال السيد الخامنئي
08:03 | 2026-03-01
رمضان والناس
منطقة المنصور - رمضان والناس - الحلقة ١١ | رمضان 2026
18:00 | 2026-01-31
رمضان والناس
منطقة المنصور - رمضان والناس - الحلقة ١١ | رمضان 2026
18:00 | 2026-01-31
من الأخير في رمضان
واهب المحار والردى يختار الحــ.رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٠ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-28
من الأخير في رمضان
واهب المحار والردى يختار الحــ.رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٠ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-28
ليلة رمضانية
العازفة و الفنانة هزار بسام - ليلى رمضانية - الحلقة ١١ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-28
ليلة رمضانية
العازفة و الفنانة هزار بسام - ليلى رمضانية - الحلقة ١١ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-28
اوگف داگلك
مواقف طريفة ومؤثرة - اوگف داگلك - حلقة ١١ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-28
اوگف داگلك
مواقف طريفة ومؤثرة - اوگف داگلك - حلقة ١١ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-28
بال 90
منطقة البياع - بال90 - الحلقة ١١ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-28
بال 90
منطقة البياع - بال90 - الحلقة ١١ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-28
تاخذ لو تنطي؟
الغيرة العراقية ما تنوصف… تنعاش! - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١١ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-28
تاخذ لو تنطي؟
الغيرة العراقية ما تنوصف… تنعاش! - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١١ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-28
الله بالخير
كلّ خير تساوي مع الغير تلقاه أضعاف! - اللّه بالخير - الحلقة ١١ | رمضان 2026
11:00 | 2026-02-28
الله بالخير
كلّ خير تساوي مع الغير تلقاه أضعاف! - اللّه بالخير - الحلقة ١١ | رمضان 2026
11:00 | 2026-02-28
جولة رمضانية
حي الجهاد - جولة رمضانية - الحلقة ١١ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-28
جولة رمضانية
حي الجهاد - جولة رمضانية - الحلقة ١١ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-28
رمضان والناس
منطقة المنصور - رمضان والناس - الحلقة ١١ | رمضان 2026
18:00 | 2026-01-31
رمضان والناس
منطقة المنصور - رمضان والناس - الحلقة ١١ | رمضان 2026
18:00 | 2026-01-31
من الأخير في رمضان
واهب المحار والردى يختار الحــ.رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٠ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-28
من الأخير في رمضان
واهب المحار والردى يختار الحــ.رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٠ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-28
ليلة رمضانية
العازفة و الفنانة هزار بسام - ليلى رمضانية - الحلقة ١١ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-28
ليلة رمضانية
العازفة و الفنانة هزار بسام - ليلى رمضانية - الحلقة ١١ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-28
اوگف داگلك
مواقف طريفة ومؤثرة - اوگف داگلك - حلقة ١١ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-28
اوگف داگلك
مواقف طريفة ومؤثرة - اوگف داگلك - حلقة ١١ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-28
بال 90
منطقة البياع - بال90 - الحلقة ١١ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-28
بال 90
منطقة البياع - بال90 - الحلقة ١١ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-28
تاخذ لو تنطي؟
الغيرة العراقية ما تنوصف… تنعاش! - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١١ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-28
تاخذ لو تنطي؟
الغيرة العراقية ما تنوصف… تنعاش! - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١١ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-28
الله بالخير
كلّ خير تساوي مع الغير تلقاه أضعاف! - اللّه بالخير - الحلقة ١١ | رمضان 2026
11:00 | 2026-02-28
الله بالخير
كلّ خير تساوي مع الغير تلقاه أضعاف! - اللّه بالخير - الحلقة ١١ | رمضان 2026
11:00 | 2026-02-28
جولة رمضانية
حي الجهاد - جولة رمضانية - الحلقة ١١ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-28
جولة رمضانية
حي الجهاد - جولة رمضانية - الحلقة ١١ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-28
سماء أربيل تشتعل.. اعتراض صواريخ فوق مبنى القنصلية الأمريكية
05:36 | 2026-03-01
تخزين "فصائل الدم النادرة" واجراءات امنية.. العراق يستعد لحالة حرب مباغتة ويقف على "سراط الحرج"
04:20 | 2026-03-01
ارتفاع ضحايا العراق لاكثر من 10 اشخاص.. قصف مجهول في ديالى يخلف ضحايا
03:33 | 2026-03-01
لاريجاني: سيتم ترتيب قيادة مؤقتة لايران.. وترامب وقع في الفخ
00:53 | 2026-03-01
استشهاد المرشد الاعلى يرفع التوتر على اسوار الخضراء.. محاولات اقتحام بالشفل واطلاق نار
00:29 | 2026-03-01
إصابة ثلاثة أشخاص بسقوط حشوة صاروخية في البصرة
17:48 | 2026-02-28
