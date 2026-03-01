حقيقة استهداف جرف النصر من جديد

وقال المصدر لـ ، ان "الانباء التي تحدثت عن استهداف ناحية جرف النصر بقصف اسرائيلي جديد، غير صحيح".واضاف ان "ما شهده القضاء اليوم هو سقوط صاروخ في أحد القرى الواقعة في الناحية نتيجة خلل، من دون أضرار".