البيشمركة تنفي قصف مقر للحشد الشعبي في نينوى

نفت ، اليوم الأحد، قصف مقر للحشد الشعبي في .

وجاء في بيان صادر عن ، "قامت قناة الأولى العراقية بنشر خبر أشارت فيه إلى أن قوات البيشمركة قامت بقصف مقر اللواء (50) التابع لـ في ".

وأضاف "إننا في وزارة البيشمركة، وإذ ننفي هذا الخبر نفياً قاطعاً، نؤكد أن ما ورد فيه عارٍ تماماً عن ".

ولفتت الوزارة الى أن "قوات البيشمركة تقوم، في هذا الظرف، بواجبها في حماية أمن وإقليم جنباً إلى جنب مع بقية القوات الأمنية العراقية، ولم تشارك بأي شكل من الأشكال في أي عملية من هذا النوع"، مضيفة أنها تحتفظ بـ"حقها القانوني في تقديم شكوى ضد قناة الأولى العراقية على خلفية نشر هذا الخبر، الذي يسعى إلى إثارة الفتنة وزعزعة السلم المجتمعي والسياسي بين مكونات العراق".