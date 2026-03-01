قصف جوي يستهدف مقرا للحشد الشعبي في القائم

وقال المصدر لـ ان "قصف جوي استهدف مقر للحشد الشعبي في ضمن قضاء القائم غربي ".ورجح المصدر ان "ان يكون القصف من قبل الجيشين الأمريكي والإسرائيلي، دون صدور تأكيد رسمي حتى الآن بشأن حجم الخسائر أو تفاصيل العملية".