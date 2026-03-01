العمليات المشتركة تعلن تعرض نقطة للحشد لقصف جوي

وقالت القيادة في بيان، "في الساعة (2100) من هذا اليوم، تعرضت نقطة تابعة للحشد الشعبي/ اللواء (45) إلى قصف جوي بضربتين في ضمن قاطع عمليات الجزيرة".

وأضاف البيان "أسفر الاستهداف عن وقوع عدد من الضحايا، وسنوافيكم بالتفاصيل حال اكتمال التحقيقات".