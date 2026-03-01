العمليات المشتركة تعلن تعرض منتسبين لإطلاق نار على الجسر المعلق

أعلنت ، الأحد، عن تعرض منتسبين لإطلاق نار وحرق كرفانات على الجسر المعلق .

وقالت القيادة في بيان، "في الوقت الذي تواصل فيه قواتنا الأمنية أداء واجباتها الوطنية بمهنية عالية والتزام تام بالقانون، تعرض عدد من منتسبيها إلى إطلاق نار وحرق كرفانات واحدى العجلات من قبل بعض المتظاهرين على الجسر المعلق، أثناء تنفيذ واجبهم في الحفاظ على الأمن والنظام العام، حيث استُخدم سلاح نوع مسدس في هذا الاعتداء وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج".

وأضاف البيان "إذ نستنكر هذا الفعل الخطير الذي استهدف أبناء مؤسساتنا الأمنية خلال تأديتهم مهامهم الدستورية في حماية الممتلكات العامة وضمان سلامة المواطنين، نؤكد أن القطعات الأمنية التزمت بأقصى درجات الانضباط العسكري وضبط النفس، ولم تلجأ إلى استخدام السلاح الناري رغم تعرضها لإطلاق النار".

ولفت البيان الى "تمكن القوات الأمنية من إلقاء القبض على ثلاثة من المتورطين بإطلاق النار وسيتم ملاحقة الآخرين بالطرق القانونية، واتُخذت بحقهم الإجراءات القانونية وفق السياقات المعتمدة".

وجددت القيادة دعوتها إلى جميع المتظاهرين بـ"ضرورة الالتزام بالسلمية واحترام القانون والتعليمات النافذة"، مؤكدة أن "القوات الأمنية ستتعامل وفق قواعد الاشتباك المعتمدة مع أي اعتداء يستهدف منتسبيها أو مؤسسات الدولة، وبما يضمن حفظ الأمن والاستقرار وسيادة القانون".