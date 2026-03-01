عمليات الانبار للحشد تنفي تعرض قائدها لمحاولة اغتيال​

نفت قيادة عمليات للحشد الشعبي، الاحد، تعرض قائدها لمحاولة اغتيال في مدينة القائم.

وقالت القيادة في بيان، "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً تزعم تعرّض قائد عمليات قاطع للحشد الشعبي، ، إلى محاولة اغتيال، وإذ تنفي قيادة عمليات قاطع الأنبار للحشد الشعبي هذه الأخبار جملةً وتفصيلاً، تؤكد أن ما تم تداوله عارٍ عن ولا يمتّ إلى الواقع بصلة، وأن السيد القائد يمارس مهامه الاعتيادية ويتابع عمله الميداني بصورة طبيعية".

وأضاف البيان "تعرّض أحد مقرات في مدينة القائم إلى قصف صهيوامريكي جبان"، مؤكدا أن "مثل هذه الاعتداءات لن تثني أبناء الحشد الشعبي عن أداء واجبهم في حماية الأرض وصون أمن المواطنين".