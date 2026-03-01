الحشد الشعبي يعلن تعرض نقاط أمنية لغارات جوية

أعلنت ، الاثنين، عن تعرض نقاط أمنية لغارات جوية ضمن قاطع عمليات القائم.

وقالت الهيئة في بيان "في انتهاكٍ صارخٍ للسيادة العراقية واعتداءٍ آثمٍ جديد، أقدمت القوات الأمريكية–الصهيونية على استهداف النقاط الأمنية المنتشرة ضمن قاطع عمليات القائم بسلسلة غاراتٍ جويةٍ متتالية، ما أسفر عن استشهاد مجموعةٍ من وجرح آخرين".

وأضاف البيان "عقب تجمّع الإخوة لنجدة المصابين وإسعافهم، عاود الطيران استهداف الموقع بضربةٍ أخرى، في تصعيدٍ خطيرٍ يُجسّد إصرار المعتدين على سفك الدماء، ما أدى إلى ارتقاء أربعة مجاهدين وإصابة أحد عشر آخرين".



