مشاهد متداولة لسقوط طائرة حربية امريكية في الكويت (فيديو)

🔴 🇰🇼✈️ سقوط طائرة أمريكية في الكويت !



أول من وصل لها عيال الكويت، حاسبينه إيراني وتهديد بالمشعاب وبالاخير طلع أمريكي 😂



فطرة الرجال الأبطال، الامريكي معه رشّاش وخوينا بالمشعاب 😂



الله يحفظ الكويت وحكامها و شعبها 🇰🇼🤍 pic.twitter.com/iiVcXmphDG — Mr.Wolf 🐺🎋 (@Mr_WolfST) March 2, 2026

وغزت المشاهد مواقع التواصل ووسائل الاعلام دون تأكيد رسمي من الجهات المعنية، فيما اكدت تقارير محلية ان طائرة حربية امريكية سقطت في دون معرفة الاسباب، فيما اشارت بعض المنصات الى انها "سقطت بنيران صديقة".