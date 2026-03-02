المسؤولون الاميركييون يشككون بإمكانية سقوط النظام في ايران

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
قافلة عسكرية تتحرك من حدود قطر مع السعودية باتجاه الدوحة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

المسؤولون الاميركييون يشككون بإمكانية سقوط النظام في ايران

أمن

2026-03-02 | 01:12
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
المسؤولون الاميركييون يشككون بإمكانية سقوط النظام في ايران
202 شوهد

السومرية نيوز-دوليات

كشفت وكالة رويترز، اليوم الاثنين، عن شكوك لدى الاجهزة الاستخبارية الامريكية وكبار المسؤولين الامريكيين بان يؤدي اغتيال المرشد الاعلى سيد علي خامنئي الى سقوط النظام في ايران.



وبحسب رويترز، فإن ثلاثة مسؤولين أمريكيين مطلعين على المخابرات الأمريكية قالوا إن هناك شكوكا جدية في قدرة المعارضة الإيرانية المنهكة على الإطاحة بنظام الحكم الديني القائم منذ عام 1979، كما لم يستبعد أي من المسؤولين تماما إمكانية سقوط الحكومة الإيرانية، التي تعاني في الوقت الراهن من خسائر كبيرة في كوادرها الرئيسية جراء الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية المستمرة، وتواجه شعبية متدنية للغاية في أعقاب جولة من القمع العنيف على نحو غير معتاد للاحتجاجات في يناير كانون الثاني، بحسب رويترز.

لكن المسؤولين قالوا إن هذا الأمر بعيد عن أن يكون محتملا أو حتى مرجحا في المدى القريب، كما نقلت رويترز تقييمات المخابرات المركزية التي قُدمت إلى البيت الأبيض في الأسابيع التي سبقت الهجوم على إيران خلصت إلى أنه في حالة مقتل خامنئي، يمكن أن يحل محله شخصيات متشددة من الحرس الثوري أو رجال دين متشددون بنفس القدر.

وقال مسؤول أمريكي مطلع على المداولات الداخلية للبيت الأبيض إن من غير المرجح أن يستسلم مسؤولو الحرس الثوري الإيراني طواعية، لأسباب منها أنهم استفادوا من شبكة واسعة من المحسوبية تهدف إلى الحفاظ على الولاء الداخلي، كما جاءت تقييمات المخابرات المركزية في أعقاب تقرير واحد على الأقل من جهاز مخابرات أمريكي منفصل أشار إلى أنه لم تكن هناك انشقاقات في الحرس الثوري الإيراني خلال جولة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في يناير كانون الثاني والتي قابلتها قوات الأمن الإيرانية بقوة، ووفقا لثلاثة مصادر إضافية، فمن المرجح أن تكون مثل هذه الانشقاقات شرطا أساسيا لنجاح أي ثورة.


وقال اثنان من المسؤولين الأمريكيين إنه منذ يناير كانون الثاني، كان هناك نقاش كبير، ولكن دون توافق، بين مسؤولي مختلف الأجهزة حول المدى الذي قد يؤدي إليه اغتيال خامنئي إلى تغيير كبير في طريقة تعامل إيران مع المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، وناقش المسؤولون الأمريكيون مدى تأثير مقتل خامنئي أو الإطاحة به في ردع البلاد عن إعادة بناء منشآتها وقدراتها الصاروخية أو النووية، حسبما قال هؤلاء المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة محادثات داخلية حساسة.

وقال مسؤولان إن في أعقاب احتجاجات يناير كانون الثاني، تحدث ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لترامب، عدة مرات مع رضا بهلوي، نجل آخر شاه لإيران والذي نفي خارج البلاد، مما أثار تساؤلات حول مدى دعم الإدارة لتنصيبه في حالة سقوط الحكومة الإيرانية، لكن المسؤولين أضافا أن في الأسابيع القليلة الماضية، أصبح كبار المسؤولين الأمريكيين متشائمين على نحو متزايد بشأن قدرة أي شخصية معارضة مدعومة من واشنطن على السيطرة على البلاد بشكل فعلي.

وقال جوناثان بانيكوف، وهو مسؤول مخابرات أمريكي سابق رفيع المستوى يعمل حاليا في مركز أبحاث أتلانتيك كاونسل في واشنطن "في نهاية المطاف، بمجرد توقف الضربات الأمريكية والإسرائيلية، إذا خرج الشعب الإيراني، فإن نجاحه في تعزيز نهاية النظام سيعتمد على وقوف الجنود العاديين إلى جانبه أو الانحياز إليه، وإلا، فمن المرجح أن يستخدم بقايا النظام، أولئك الذين يمتلكون الأسلحة، هذه الأسلحة للحفاظ على السلطة".
>> تابع قناة السومرية على  منصةX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
من الأخير في رمضان
Play
من الأخير في رمضان
إيران في ليلة الوحشة - من الأخير في رمضان - حلقة ١١ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-01
Play
إيران في ليلة الوحشة - من الأخير في رمضان - حلقة ١١ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-01
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
د. الشيخ حسين الشمري - ليلى رمضانية - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-01
Play
د. الشيخ حسين الشمري - ليلى رمضانية - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-01
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-01
Play
العراق في دقيقة 01-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-01
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-01
Play
نشرة ١ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-01
الله بالخير
Play
الله بالخير
مستمرين بعمل الخير للناس الطيبة! - اللّه بالخير - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
11:05 | 2026-03-01
Play
مستمرين بعمل الخير للناس الطيبة! - اللّه بالخير - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
11:05 | 2026-03-01
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
تشوه الأفكار - حديث رمضان - حلقة ١٢ | رمضان 2026
08:55 | 2026-03-01
Play
تشوه الأفكار - حديث رمضان - حلقة ١٢ | رمضان 2026
08:55 | 2026-03-01
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
أم تنسى ابنها داخل تاكسي! - سوشيل رمضان - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-01
Play
أم تنسى ابنها داخل تاكسي! - سوشيل رمضان - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-01
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
سحور في أزقة بغداد - جولة رمضانية - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-01
Play
سحور في أزقة بغداد - جولة رمضانية - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-01
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
منطقة المنصور - رمضان والناس - الحلقة ١١ | رمضان 2026
18:00 | 2026-01-31
Play
منطقة المنصور - رمضان والناس - الحلقة ١١ | رمضان 2026
18:00 | 2026-01-31
اوگف داگلك
Play
اوگف داگلك
مواقف طريفة ومؤثرة - اوگف داگلك - حلقة ١١ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-28
Play
مواقف طريفة ومؤثرة - اوگف داگلك - حلقة ١١ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-28
الأكثر مشاهدة
من الأخير في رمضان
Play
من الأخير في رمضان
إيران في ليلة الوحشة - من الأخير في رمضان - حلقة ١١ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-01
Play
إيران في ليلة الوحشة - من الأخير في رمضان - حلقة ١١ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-01
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
د. الشيخ حسين الشمري - ليلى رمضانية - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-01
Play
د. الشيخ حسين الشمري - ليلى رمضانية - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-01
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-01
Play
العراق في دقيقة 01-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-01
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-01
Play
نشرة ١ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-01
الله بالخير
Play
الله بالخير
مستمرين بعمل الخير للناس الطيبة! - اللّه بالخير - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
11:05 | 2026-03-01
Play
مستمرين بعمل الخير للناس الطيبة! - اللّه بالخير - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
11:05 | 2026-03-01
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
تشوه الأفكار - حديث رمضان - حلقة ١٢ | رمضان 2026
08:55 | 2026-03-01
Play
تشوه الأفكار - حديث رمضان - حلقة ١٢ | رمضان 2026
08:55 | 2026-03-01
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
أم تنسى ابنها داخل تاكسي! - سوشيل رمضان - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-01
Play
أم تنسى ابنها داخل تاكسي! - سوشيل رمضان - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-01
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
سحور في أزقة بغداد - جولة رمضانية - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-01
Play
سحور في أزقة بغداد - جولة رمضانية - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-01
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
منطقة المنصور - رمضان والناس - الحلقة ١١ | رمضان 2026
18:00 | 2026-01-31
Play
منطقة المنصور - رمضان والناس - الحلقة ١١ | رمضان 2026
18:00 | 2026-01-31
اوگف داگلك
Play
اوگف داگلك
مواقف طريفة ومؤثرة - اوگف داگلك - حلقة ١١ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-28
Play
مواقف طريفة ومؤثرة - اوگف داگلك - حلقة ١١ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-28

اخترنا لك
مقر خاتم الانبياء يقدم جردة حساب: اخرجنا قاعدة علي السالم عن الخدمة.. وابراهام لينكون هربت
01:52 | 2026-03-02
انفجارات قوية في اربيل إثر هجوم بمسيرات
01:32 | 2026-03-02
مشاهد متداولة لسقوط طائرة حربية امريكية في الكويت (فيديو)
00:32 | 2026-03-02
بغداد.. مسيرتان تستهدفان قاعدة فكتوريا
17:15 | 2026-03-01
الحشد الشعبي يعلن تعرض نقاط أمنية لغارات جوية
16:37 | 2026-03-01
عمليات الانبار للحشد تنفي تعرض قائدها لمحاولة اغتيال​
15:49 | 2026-03-01

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.