مقر خاتم الانبياء يقدم جردة حساب: اخرجنا قاعدة علي السالم عن الخدمة.. وابراهام لينكون هربت

وقال المتحدث باسم قيادة خاتم في ابراهيم ذو الفقاري، إن "القاعدة الأمريكية في بالكويت أخرجت عن الخدمة"، مشيرا الى ان تنفيذ الموجات الجديدة من عملية الوعد 4 بنجاح".واكد ان "حاملة الطائرات الأمريكية تعرضت لهجوم بـ4 صواريخ كروز"، مشيرا الى ان "حاملة الطائرات لينكولن فرت من موقعها بعد الهجوم".واشار الى "تدمير 3 منشآت تابعة للبحرية الأمريكية في ، كما تعرضت القاعدة في لهجوم بـ4 مسيرات، وإصابة 3 ناقلات نفط أمريكية وبريطانية في ومضيق هرمز".