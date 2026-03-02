الكويت تؤكد سقوط "عدد" من الطائرات الامريكية الحربية على اراضيها

وقالت الناطق باسم الوزارة، ان "الجهات المختصة باشرت فوراً إجراءات البحث والإنقاذ، حيث تم إخلاء الأطقم ونقلهم إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة" مشيراً إلى استقرار حالتهم الصحية".وأضاف الناطق الرسمي أنه "جرى التنسيق بشكل مباشر مع القوات الأمريكية الصديقة بشأن ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات الفنية المشتركة".وأكد أن "الجهات المعنية تتابع التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث، داعياً إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".وفي وقت سابق اعلنت القوات الايرانية اسقاط طائرة ايرانية اف 15 حاولت دخول الاجواء الايرانية، قبل ان يسقط حطامها في نتيجة لقربها من الحدود.ويعتبر هذا التطور استثنائيا ويكشف عن استمرار قدرات الدفاع الجوي الايراني ما يجعل الحرب تتصاعد في المفاجآت ولا تعطي تصورا واضحا عن اثارها وحجم القوى في المواجهات المستمرة لليوم الثالث على التوالي.