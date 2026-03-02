الصفحة الرئيسية
قافلة عسكرية تتحرك من حدود قطر مع السعودية باتجاه الدوحة
بعد عودتها من كندا.. اغتيال ناشطة نسوية في بغداد
أمن
2026-03-02 | 07:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,279 شوهد
نعت منظمة حرية المرأة في
العراق
، اليوم الاثنين، الناشطة ينار
محمد محمد
بعد اغتيالها بالعاصمة
بغداد
.
وذكر بيان للمنظمة، انه "ببالغ الحزن والأسى، وبصدمةٍ تعجز الكلمات عن وصفها، تنعى منظمة حرية المرأة في
العراق
إلى جماهير التحررية ، وإلى الحركة النسوية والحقوقية في العراق والعالم، رحيل رئيستها ورفيقتها العزيزة ينار محمد، التي اغتيلت صباح اليوم الاثنين الموافق 2/3/2026 في
بغداد
".
واضاف البيان "في تمام الساعة التاسعة صباحاً، أقدم مسلحان يستقلان دراجتين ناريتين على إطلاق النار عليها أمام مكان إقامتها، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة. ورغم نقلها إلى المستشفى ومحاولات إنقاذ حياتها، فارقت الحياة متأثرة بإصابتها".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
عودة الملاحة بمطار بغداد بعد اغلاق صباحي بسبب الضباب
02:55 | 2025-12-14
02:55 | 2025-12-14
رسالة من رونالدو بعد عودته لتدريبات النصر
16:33 | 2026-02-13
16:33 | 2026-02-13
عمليات بغداد: الخطة الأمنية مستمرة حتى تأمين عودة آخر زائر من الكاظمية
08:00 | 2026-01-15
08:00 | 2026-01-15
اغتيال منتسب متقاعد بوزارة الداخلية شمال شرق بغداد
04:21 | 2026-02-16
04:21 | 2026-02-16
ينار
محمد
محمد محمد
العراق
بغداد
عزيزة
عزيز
عاصم
أحدث الحلقات
الأكثر مشاهدة
تعزيزات وحواجز كونكريتية.. الامن يتخذ اجراءات طارئة امام "معلق بغداد"
07:37 | 2026-03-02
07:37 | 2026-03-02
السوداني يصدر أمرا ديوانيا بتوليه مهام وزارة الدفاع وكالة (وثيقة)
06:33 | 2026-03-02
06:33 | 2026-03-02
السوداني يوجه الأجهزة الأمنية بالتصدي ومواجهة أي عمل يضر بالأمن والاستقرار
06:29 | 2026-03-02
06:29 | 2026-03-02
الكويت تؤكد سقوط "عدد" من الطائرات الامريكية الحربية على اراضيها
03:28 | 2026-03-02
03:28 | 2026-03-02
مقر خاتم الانبياء يقدم جردة حساب: اخرجنا قاعدة علي السالم عن الخدمة.. وابراهام لينكون هربت
01:52 | 2026-03-02
01:52 | 2026-03-02
انفجارات قوية في اربيل إثر هجوم بمسيرات
01:32 | 2026-03-02
01:32 | 2026-03-02
