تعزيزات وحواجز كونكريتية.. الامن يتخذ اجراءات طارئة امام "معلق بغداد"

ومنذ الاعلان عن اغتيال المرشد الايراني، خرج العشرات من جماهير الفصائل في احتجاجات غاضبة امام الجسر المعلق مع محاولات لعبور حائط الصد الامامي واقتحام السفارة الامريكية بالمنطقة .وفي هذا الصدد، قال مصدر امني للسومرية نيوز، ان "تعزيزات امنية وصلت الى الجسر المعلق مع نصب حواجز كونكريتية على الجسر واطرافه تحسبا من اي طارئ قد يحصل خلال الساعات القادمة".وأعلنت ، امس الأحد، القاء القبض على ثلاثة متورطين بإطلاق نار على عدد من منتسبي القوات الأمنية خلال تظاهرات المعلق ببغداد.