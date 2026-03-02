الحشد يصدر بيانا بشان جريمة جرف النصر

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، "في جريمةٍ جديدة تُضاف إلى سجل جرائم القوات الصهيوأمريكية المتكررة، أقدمت القوات الأمريكية عند الساعة(2:20م) من يوم 2/3/2026 على تنفيذ قصف جوي غادر استهدف أحد المقرات الأمنية ضمن قاطع جرف النصر في ".واضافت ان "هذا الاعتداء الآثم اسفر عن ارتقاء المجاهد (ليث يحيى نعمة) شهيدًا، وإصابة مجاهد آخر بجروح متوسطة، حيث تم إخلاؤه من قبل مفارز الإسعاف إلى لتلقي العلاج".واكدت ان "هذا العدوان يمثّل خرقًا خطيرًا للسيادة العراقية"، محملة "القوات الأمريكية كامل المسؤولية القانونية عن تداعيات هذه الجريمة".