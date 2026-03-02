سقوط طائرة في بغداد.. مصدر يكشف للسومرية طبيعتها

وقال المصدر للسومرية نيوز، "سقوط طائرة درون يعتقد انها تستخدم لاغراض التصوير خلف احد المدارس ضمن منطقة ".واضاف انه "تم استدعاء الفرق المتخصصة واتضح انها خالية من اي مواد متفجرةوفتح تحقيق بالحادثة".