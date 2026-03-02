إسقاط طائرة مسيرة "محلية" كانت تحلق قرب سد الموصل

أعلنت ، مساء الاثنين، عن إسقاط طائرة مسيرة محلية كانت تحلق بالقرب من في .

وقالت القيادة في بيان، "تمكن الأبطال في قواتنا الأمنية، في تمام الساعة (2000) من هذا اليوم الاثنين، من إسقاط طائرة مسيرة (محلية الصنع) كانت تحلق بالقرب من ".

وأضافت أن "قطعاتنا الأمنية البطلة مستمرة في تنفيذ إجراءاتها لتأمين الأهداف الحيوية ومنع اي عمل تخريبي وحماية مصالح الشعب العراقي".