الإعلام الأمني تنفي صدور أمر بسحب أو تحريك قطعات أمنية وعسكرية

وقال رئيس الأمني الفريق في بيان، "تنفي خلية ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بشأن صدور أمر من القائد العام للقوات المسلحة بسحب أو تحريك أي قطعات امنية او عسكرية من مواقعها في ".وأضاف أن "هذه الأنباء عارية عن تماماً، ولم يصدر أي توجيه بهذا الشأن"، مشيرا الى أن "القطعات الأمنية تمارس واجباتها الاعتيادية وفق الخطط المرسومة".وحث وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي على "اعتماد ما يصدر من بيانات رسمية عنها، وتوخي الدقة في نقل المعلومات، وعدم الانجرار وراء الشائعات".