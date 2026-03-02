بغداد.. اغلاق شارع ابو نؤاس باتجاه الجسر المعلق

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، باغلاق شارع ابو نؤاس باتجاه الجسر المعلق .

وقال المصدر في حديث لـ ، "اغلاق شارع ابو نؤاس باتجاه الجسر المعلق من جهة باب الشرقي".

وكان مصدر أمني أفاد، مساء اليوم الاثنين، بعودة المتظاهرين المحتجين على اغتيال المرشد الايراني الاعلى ، الى التجمهر عند الجسر المعلق .