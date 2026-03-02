"المقاومة الإسلامية" تعلن قصف قواعد في العراق والمنطقة

أعلنت المقاومة الإسلامية في ، عن قصف ما وصفتها "قواعد العدو" في العراق والمنطقة.

وقالت المقاومة في بيان، "نفذ مجاهدو المقاومة الإسلامية في منذ فجر اليوم الاثنين وحتى الساعة، ثماني وعشرين عملية".

وأضافت "استُخدمت فيها عشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة على قواعد العدو في العراق والمنطقة".