في بغداد.. شخص يقتل أمه وأبيه باطلاق نار

أفاد مصدر أمني، بقيام شخص بقتل أمه وأبيه باطلاق نار شرقي .

وقال المصدر في حديث لـ ، "اقدم شخص على قتل امه وابيه باسلوب اطلاق النار عليهما من سلاح نوع مسدس ضمن منطقة الامين".

وأضاف المصدر ان "قوة امنية وصلت مكان الحادث وتجري البحث عن الجاني".