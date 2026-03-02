تسجيل 15 إصابة في صفوف متظاهرين وقوات أمنية وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "القوات الامنية تتقدم باتجاه المتظاهرين وتطلق القنابل المسيلة للدموع وتتمكن من ابعادهم الى فلكة الحرية (الطابقين) في محاولة لفض التظاهرة".

وأضاف المصدر "تم تسجيل 15 حالة اصابة واختناق من الطرفين نتيجة القنابل المسيلة للدموع والحجارة".

وكان مصدر أمني أفاد، مساء اليوم الاثنين، بعودة المتظاهرين المحتجين على اغتيال المرشد الايراني الاعلى ، الى التجمهر عند الجسر المعلق .