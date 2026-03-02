إسقاط "مسيرة" حاولت التقرب من سجن غربي بغداد

وقال رئيس الخلية الفريق في بيان، " تعلن خلية أن الدفاعات الجوية تمكنت من معالجة طائرة مسيّرة حاولت الاقتراب من محيط سجن ، حيث تم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة دون تسجيل أي خروقات تُذكر".

وأضاف أن "سجن أبو غريب لا يوجد بداخله أي من سجناء قضايا الإرهاب، وأن الوضع الأمني مستقر بالكامل"، داعيا إلى "اعتماد المعلومات الصادرة عنها حصراً، وعدم تداول الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة".





