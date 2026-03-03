عالم نووي عراقي يكشف موقف العراق في حال تسجيل "تسرب نووي" من ايران

وقال الباهلي إنَّ "جمهورية اتخذت كل الاحتياطات لإبعاد تأثير المفاعلات في حال قصفها أولاً ومن ثم في باقي البلدان المجاورة الأخرى".وأكد الباهلي أنَّ " يمتلك الخبرات الكافية في كيفية التعامل مع مثل هذه المخاطر في حال حصولها، مطمئناً العراقيين بأنه من القصف على المنشآت النووية الإيرانية".واشار الى أنَّ "ملاكات عراقية تعمل منذ أكثر من سنة على التخلص من الإشعاع في محافظات والأنبار وإقليم "، مؤكداً أنَّ "تلك الملاكات قامت بأعمال التطهير بجهود ذاتية ونجحت في ذلك بشكل كبير".وشدد على أنَّ "هذا العمل يجري بمشاركة الهيئة وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية والكيمياوية والبيولوجية"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.