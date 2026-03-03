وقالت الخارجية الامريكية في بيان انه "حدثّت تحذير السفر الخاص بالعراق في 3 آذار 2026 للإشارة إلى أمر بمغادرة موظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين في بسبب المخاطر الأمنية، ولا يزال مستوى تحذير السفر للعراق عند المستوى الرابع – لا تسافروا".واضافت: "يُنصح المواطنون الأمريكيون المتواجدون في العراق بمغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن متى ما تمكنوا من القيام بذلك بأمان، قد تُغلق السلطات العراقية المجال الجوي وتُعيد فتحه خلال مهلة قصيرة ودون سابق إشعار. يُرجى التواصل مع شركات الطيران الخاصة بكم للحصول على أحدث المعلومات المتعلقة بالرحلات الجوية".وتابعت إن "الطرق مفتوحة في الوقت الحالي. إذا اخترتم السفر داخل المنطقة، فأنتم مسؤولون عن سلامتكم وأمنكم. نحثكم بشدة على تقييم المخاطر قبل السفر. قد تُغلَق المعابر في أي وقت ودون أي اشعار مسبق، وقد يُغلق المجال الجوي في الدول المجاورة أيضًا. يُرجى مراجعة الموقع الإلكتروني الخاص بالدولة التي تنوون السفر إليها للاطلاع على آخر المستجدات. علماً أنه تُطبق شروط الدخول والخروج المحلية".واشارت الى انه "لا تزال الميليشيات الموالية لإيران تُشكل تهديدًا كبيرًا للأمن العام، وعلى من يفكر في التنقل برًا أن يكون على دراية بمخاطر استمرار الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة والقذائف، فضلاً عن الدعوات للتظاهر في مختلف أنحاء البلاد".واكدت انه "علّقت في وقنصليتها العامة في الخدمات القنصلية الروتينية، كما أغلقت السلطات العراقية المنطقة الدولية في ، مع استثناءات محدودة. يُرجى عدم محاولة التوجه إلى السفارة في بغداد أو في أربيل في ظل الإجراءات الأمنية المشددة".واوضحت انه "ينبغي على المواطنين الأمريكيين الذين يختارون البقاء في البلاد وعدم مغادرته إعداد خطط طوارئ بديلة، ويجب ألا تعتمد هذه الخطط على مساعدة حكومة في المغادرة أو الإجلاء، والإجراءات الواجب اتخاذها:ينبغي على المواطنين الأمريكيين الراغبين في المغادرة الاستفادة من خيارات النقل التجاري المتاحة، إذا اخترتم البقاء في العراق، فكونوا مستعدين للبقاء في أماكنكم لفترات طويلة إن اقتضى الأمر، أعدّوا خطة طوارئ للحالات الطارئة، وراجعوا قائمة إرشادات المسافرين، سجلوا في برنامج تسجيل المسافرين الذكي (STEP) على الموقع step.state.gov لتلقي معلومات هامة من السفارة تتعلق بالصحة والسلامة في العراق، أعدّوا خطة للمغادرة في حالات الطوارئ، على ألّا تعتمد هذه الخطة على مساعدة الحكومة الأمريكية، وراجعوا المعلومات التي نوفرها حول الأزمات وعمليات الإجلاء تابعوا في بغداد على وتويتر وإنستغرام، والقنصلية الأمريكية العامة في أربيل على فيسبوك وتويتر وإنستغرام".