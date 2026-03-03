الصفحة الرئيسية
الولايات المتحدة تدعو مواطنيها إلى مغادرة 14 دولة بينها العراق
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-557688-639081266663219819.jpg
الخارجية الامريكية توجه موظفيها بـ"المغادرة الالزامية" من العراق: الحدود البرية قد تغلق في اية لحظة
أمن
2026-03-03 | 04:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
991 شوهد
السومرية
نيوز-امن
حدثت
وزارة الخارجية
الامريكية، اليوم الثلاثاء، تحذير السفر الخاص بالعراق مجددا، فيما شددت الى "المغادرة الالزامية" للموظفين الامريكيين غير الاساسيين من البعثة الامريكية في
العراق
، مشيرة الى امكانية اغلاق المنافذ الحدودية البرية في اية لحظة في العراق.
وقالت الخارجية الامريكية في بيان انه "حدثّت
وزارة الخارجية الأمريكية
تحذير السفر الخاص بالعراق في 3 آذار 2026 للإشارة إلى أمر
وزارة الخارجية
بمغادرة موظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين في
العراق
بسبب المخاطر الأمنية، ولا يزال مستوى تحذير السفر للعراق عند المستوى الرابع – لا تسافروا".
واضافت: "يُنصح المواطنون الأمريكيون المتواجدون في العراق بمغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن متى ما تمكنوا من القيام بذلك بأمان، قد تُغلق السلطات العراقية المجال الجوي وتُعيد فتحه خلال مهلة قصيرة ودون سابق إشعار. يُرجى التواصل مع شركات الطيران الخاصة بكم للحصول على أحدث المعلومات المتعلقة بالرحلات الجوية".
وتابعت إن "الطرق مفتوحة في الوقت الحالي. إذا اخترتم السفر داخل المنطقة، فأنتم مسؤولون عن سلامتكم وأمنكم. نحثكم بشدة على تقييم المخاطر قبل السفر. قد تُغلَق المعابر في أي وقت ودون أي اشعار مسبق، وقد يُغلق المجال الجوي في الدول المجاورة أيضًا. يُرجى مراجعة الموقع الإلكتروني الخاص بالدولة التي تنوون السفر إليها للاطلاع على آخر المستجدات. علماً أنه تُطبق شروط الدخول والخروج المحلية".
واشارت الى انه "لا تزال الميليشيات الموالية لإيران تُشكل تهديدًا كبيرًا للأمن العام، وعلى من يفكر في التنقل برًا أن يكون على دراية بمخاطر استمرار الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة والقذائف، فضلاً عن الدعوات للتظاهر في مختلف أنحاء البلاد".
واكدت انه "علّقت
سفارة الولايات المتحدة الأمريكية
في
بغداد
وقنصليتها العامة في
أربيل
الخدمات القنصلية الروتينية، كما أغلقت السلطات العراقية المنطقة الدولية في
وسط بغداد
، مع استثناءات محدودة. يُرجى عدم محاولة التوجه إلى السفارة في بغداد أو
القنصلية العامة
في أربيل في ظل الإجراءات الأمنية المشددة".
واوضحت انه "ينبغي على المواطنين الأمريكيين الذين يختارون البقاء في البلاد وعدم مغادرته إعداد خطط طوارئ بديلة، ويجب ألا تعتمد هذه الخطط على مساعدة حكومة
الولايات المتحدة الأمريكية
في المغادرة أو الإجلاء، والإجراءات الواجب اتخاذها:ينبغي على المواطنين الأمريكيين الراغبين في المغادرة الاستفادة من خيارات النقل التجاري المتاحة، إذا اخترتم البقاء في العراق، فكونوا مستعدين للبقاء في أماكنكم لفترات طويلة إن اقتضى الأمر، أعدّوا خطة طوارئ للحالات الطارئة، وراجعوا قائمة إرشادات المسافرين، سجلوا في برنامج تسجيل المسافرين الذكي (STEP) على الموقع step.state.gov لتلقي معلومات هامة من السفارة تتعلق بالصحة والسلامة في العراق، أعدّوا خطة للمغادرة في حالات الطوارئ، على ألّا تعتمد هذه الخطة على مساعدة الحكومة الأمريكية، وراجعوا المعلومات التي نوفرها حول الأزمات وعمليات الإجلاء تابعوا
سفارة الولايات المتحدة
في بغداد على
فيسبوك
وتويتر وإنستغرام، والقنصلية الأمريكية العامة في أربيل على فيسبوك وتويتر وإنستغرام".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
السفارة الامريكية في تل ابيب تسمح بمغادرة موظفيها وعائلاتهم بسبب "مخاطر امنية"
04:40 | 2026-02-27
الخارجية الأميركية تأمر بمغادرة الموظفين غير الأساسيين من سفارتها في بيروت
09:49 | 2026-02-23
وزير خارجية العراق: نتعامل مع الاشارات الامريكية عن المالكي على "محمل الجد"
05:13 | 2026-02-13
بولندا تدعو مواطنيها لمغادرة إيران "فوراً" وتحذر من نزاع مسلح "وشيك"
05:06 | 2026-02-19
السفارة الامريكية
الخارجية الامريكية
سفارة الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية
سفارة الولايات المتحدة
القنصلية الأمريكية
الولايات المتحدة
القنصلية العامة
وزارة الخارجية
العراق يحاول تجنب انزلاقه للحرب.. توجيهات صارمة ضد "مطلقي المسيرات" والقوات الامنية في "اختبار صعب" (وثيقة)
04:37 | 2026-03-03
الجيش اللبناني يخلي مواقعه والقوات الاسرائيلية تتوغل بريا في لبنان
03:28 | 2026-03-03
عالم نووي عراقي يكشف موقف العراق في حال تسجيل "تسرب نووي" من ايران
02:13 | 2026-03-03
هجوم متزامن.. المسيرات تنطلق في لبنان والعراق الان
00:51 | 2026-03-03
إسقاط "مسيرة" حاولت التقرب من سجن غربي بغداد
17:19 | 2026-03-02
تسجيل 15 إصابة في صفوف متظاهرين وقوات أمنية وسط بغداد
17:15 | 2026-03-02
