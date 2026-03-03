Alsumaria Tv
Play
LIVE
الولايات المتحدة تدعو مواطنيها إلى مغادرة 14 دولة بينها العراق
المزيد
الخارجية الامريكية توجه موظفيها بـ"المغادرة الالزامية" من العراق: الحدود البرية قد تغلق في اية لحظة

أمن

2026-03-03 | 04:23
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الخارجية الامريكية توجه موظفيها بـ&quot;المغادرة الالزامية&quot; من العراق: الحدود البرية قد تغلق في اية لحظة
991 شوهد

السومرية نيوز-امن

حدثت وزارة الخارجية الامريكية، اليوم الثلاثاء، تحذير السفر الخاص بالعراق مجددا، فيما شددت الى "المغادرة الالزامية" للموظفين الامريكيين غير الاساسيين من البعثة الامريكية في العراق، مشيرة الى امكانية اغلاق المنافذ الحدودية البرية في اية لحظة في العراق.



وقالت الخارجية الامريكية في بيان انه "حدثّت وزارة الخارجية الأمريكية تحذير السفر الخاص بالعراق في 3 آذار 2026 للإشارة إلى أمر وزارة الخارجية بمغادرة موظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين في العراق بسبب المخاطر الأمنية، ولا يزال مستوى تحذير السفر للعراق عند المستوى الرابع – لا تسافروا".

واضافت: "يُنصح المواطنون الأمريكيون المتواجدون في العراق بمغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن متى ما تمكنوا من القيام بذلك بأمان، قد تُغلق السلطات العراقية المجال الجوي وتُعيد فتحه خلال مهلة قصيرة ودون سابق إشعار. يُرجى التواصل مع شركات الطيران الخاصة بكم للحصول على أحدث المعلومات المتعلقة بالرحلات الجوية".

وتابعت إن "الطرق مفتوحة في الوقت الحالي. إذا اخترتم السفر داخل المنطقة، فأنتم مسؤولون عن سلامتكم وأمنكم. نحثكم بشدة على تقييم المخاطر قبل السفر. قد تُغلَق المعابر في أي وقت ودون أي اشعار مسبق، وقد يُغلق المجال الجوي في الدول المجاورة أيضًا. يُرجى مراجعة الموقع الإلكتروني الخاص بالدولة التي تنوون السفر إليها للاطلاع على آخر المستجدات. علماً أنه تُطبق شروط الدخول والخروج المحلية".

واشارت الى انه "لا تزال الميليشيات الموالية لإيران تُشكل تهديدًا كبيرًا للأمن العام، وعلى من يفكر في التنقل برًا أن يكون على دراية بمخاطر استمرار الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة والقذائف، فضلاً عن الدعوات للتظاهر في مختلف أنحاء البلاد".

واكدت انه "علّقت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد وقنصليتها العامة في أربيل الخدمات القنصلية الروتينية، كما أغلقت السلطات العراقية المنطقة الدولية في وسط بغداد، مع استثناءات محدودة. يُرجى عدم محاولة التوجه إلى السفارة في بغداد أو القنصلية العامة في أربيل في ظل الإجراءات الأمنية المشددة".

واوضحت انه "ينبغي على المواطنين الأمريكيين الذين يختارون البقاء في البلاد وعدم مغادرته إعداد خطط طوارئ بديلة، ويجب ألا تعتمد هذه الخطط على مساعدة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في المغادرة أو الإجلاء، والإجراءات الواجب اتخاذها:ينبغي على المواطنين الأمريكيين الراغبين في المغادرة الاستفادة من خيارات النقل التجاري المتاحة، إذا اخترتم البقاء في العراق، فكونوا مستعدين للبقاء في أماكنكم لفترات طويلة إن اقتضى الأمر، أعدّوا خطة طوارئ للحالات الطارئة، وراجعوا قائمة إرشادات المسافرين، سجلوا في برنامج تسجيل المسافرين الذكي (STEP) على الموقع step.state.gov لتلقي معلومات هامة من السفارة تتعلق بالصحة والسلامة في العراق، أعدّوا خطة للمغادرة في حالات الطوارئ، على ألّا تعتمد هذه الخطة على مساعدة الحكومة الأمريكية، وراجعوا المعلومات التي نوفرها حول الأزمات وعمليات الإجلاء تابعوا سفارة الولايات المتحدة في بغداد على فيسبوك وتويتر وإنستغرام، والقنصلية الأمريكية العامة في أربيل على فيسبوك وتويتر وإنستغرام".
>> تابع قناة السومرية على  منصةX
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
أحدث الحلقات

الأكثر مشاهدة
اخترنا لك
العراق يحاول تجنب انزلاقه للحرب.. توجيهات صارمة ضد "مطلقي المسيرات" والقوات الامنية في "اختبار صعب" (وثيقة)
04:37 | 2026-03-03
الجيش اللبناني يخلي مواقعه والقوات الاسرائيلية تتوغل بريا في لبنان
03:28 | 2026-03-03
عالم نووي عراقي يكشف موقف العراق في حال تسجيل "تسرب نووي" من ايران
02:13 | 2026-03-03
هجوم متزامن.. المسيرات تنطلق في لبنان والعراق الان
00:51 | 2026-03-03
إسقاط "مسيرة" حاولت التقرب من سجن غربي بغداد
17:19 | 2026-03-02
تسجيل 15 إصابة في صفوف متظاهرين وقوات أمنية وسط بغداد
17:15 | 2026-03-02

