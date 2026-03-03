الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
الولايات المتحدة تدعو مواطنيها إلى مغادرة 14 دولة بينها العراق
تفضيلاتي
الاستفتاءات
فريق السومرية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-557689-639081276209490379.jpg
العراق يحاول تجنب انزلاقه للحرب.. توجيهات صارمة ضد "مطلقي المسيرات" والقوات الامنية في "اختبار صعب" (وثيقة)
أمن
2026-03-03 | 04:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
667 شوهد
السومرية
نيوز-امن
اتخذت
الحكومة العراقية
برئاسة
محمد شياع السوداني
، قرارات مشددة، تجاه محاولات انخراط
العراق
في الحرب الجارية بين
ايران
وامريكا واسرائيل، مع تصاعد مخاطر تعرض العراق للقصف واستهداف المؤسسات ومقرات
الحشد الشعبي
بالتزامن مع محاولات اقتحام السفارة الامريكية وشن هجمات بالطائرات المسيرة على
اقليم كردستان
ومنشآت في دول
الخليج
بمسيرات من العراق.
واظهرت وثائق مخاطبات عسكرية داخلية، بناء على توجيهات من القائد العام للقوات المسلحة، تضمن إجراءات صارمة لمواجهة مطلقي الطائرات المسيرة والصواريخ، حيث بمعاقبة آمر اي قاطع مع ضابط الاستخبارات ممن تنطلق من قاطعه الطائرات المسيرة والصواريخ.
وتضمنت التوجيهات ايضا اشراك الجيش في جميع السيطرات، وتفتيش اي عجلات داخلة او خارجة سواء عسكرية او مدنية، وفتح كمائن على مدار 24 ساعة، وعمل سيطرات مفاجئة، وتفتيش أجهزة الاتصالات الذكية للمنتسبين، ومراقبة حالات النشر على مواقع التواصل.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
طائرات مسيرة
العراق
محمد شياع السوداني
الحكومة العراقية
السومرية نيوز
اقليم كردستان
شياع السوداني
الحشد الشعبي
سومرية نيوز
محمد شياع
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عطلة في محافظة بغداد غدا
محليات
50.11%
13:00 | 2026-03-01
عطلة في محافظة بغداد غدا
13:00 | 2026-03-01
رواتب المتقاعدين.. هل ستتاخر مجددا؟
محليات
29.4%
08:38 | 2026-03-02
رواتب المتقاعدين.. هل ستتاخر مجددا؟
08:38 | 2026-03-02
مقر خاتم الانبياء يقدم جردة حساب: اخرجنا قاعدة علي السالم عن الخدمة.. وابراهام لينكون هربت
أمن
10.31%
01:52 | 2026-03-02
مقر خاتم الانبياء يقدم جردة حساب: اخرجنا قاعدة علي السالم عن الخدمة.. وابراهام لينكون هربت
01:52 | 2026-03-02
سقوط طائرة في بغداد.. مصدر يكشف للسومرية طبيعتها
أمن
10.18%
11:26 | 2026-03-02
سقوط طائرة في بغداد.. مصدر يكشف للسومرية طبيعتها
11:26 | 2026-03-02
