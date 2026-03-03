العراق يحاول تجنب انزلاقه للحرب.. توجيهات صارمة ضد "مطلقي المسيرات" والقوات الامنية في "اختبار صعب" (وثيقة)

واظهرت وثائق مخاطبات عسكرية داخلية، بناء على توجيهات من القائد العام للقوات المسلحة، تضمن إجراءات صارمة لمواجهة مطلقي الطائرات المسيرة والصواريخ، حيث بمعاقبة آمر اي قاطع مع ضابط الاستخبارات ممن تنطلق من قاطعه الطائرات المسيرة والصواريخ.وتضمنت التوجيهات ايضا اشراك الجيش في جميع السيطرات، وتفتيش اي عجلات داخلة او خارجة سواء عسكرية او مدنية، وفتح كمائن على مدار 24 ساعة، وعمل سيطرات مفاجئة، وتفتيش أجهزة الاتصالات الذكية للمنتسبين، ومراقبة حالات النشر على مواقع التواصل.