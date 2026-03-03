خلية الإعلام الأمني تنفي توجيه القائد العام بنقل مقرات الحشد خارج المنطقة الخضراء

وقال رئيس الخلية الفريق في بيان ورد لـ ، "ننفي صحة الوثيقة المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوبة إلى ، ونؤكد أنها وثيقة مزوّرة ولا أساس لها من ".ودعا معن "إلى توخي الدقة واعتماد المعلومات الصادرة من المصادر الرسمية حصراً، وعدم تداول الأخبار غير الموثوقة".