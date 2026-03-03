9 موجهات نحو منشآت حيوية.. الخلية تؤكد خبر السومرية بشأن "منصة الصواريخ"

وذكر بيان للخلية "تم ضبط منصة معدة لإطلاق 9 صواريخ في لاستهداف منشآت حيوية ببغداد".وأضاف البيان أن "عملية الضبط تمت بناء على جهد استخباري والجهد الهندسي تمكن من تفكيكها".وكان قد افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بأن قوة امنية أحبطت محاولة لاطلاق 5 صواريخ في ببغداد.وقال المصدر لـ ، ان "قوة امنية عثرت على منصة صواريخ منصوبة في منطقة ابو غريب ببغداد، تحوي على خمسة صواريخ معدة ومجهزة للانطلاق".وأضاف ان "هذه الصواريخ نصبت في محاولة لقصف اهداف حيوية".