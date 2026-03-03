قصف جديد يستهدف "جرف النصر"

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بوقوع قصف جديد استهدف منطقة "جرف النصر" شمالي .



وقال المصدر في حديث لـ ، "استهداف احد المواقع بضربتين جويتين في جرف النصر".

من جانبه، أفاد مصدر محلي لـ نيوز، "أربع ضربات متتالية استهدفت جرف النصر"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.