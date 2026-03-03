إسقاط مسيرة قرب القنصلية الأمريكية في أربيل

أفاد مصدر أمني، بإسقاط طائرة مسيرة قرب في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "اسقاط مسيرة حاولت التقرب من في ".

وأضاف المصدر أن "سقوط المسيرة لم يسفر عن اصابات".