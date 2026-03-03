استهداف محيط قاعدة الإمام علي في الناصرية

أفاد مصدر أمني، باستهداف محيط قاعدة الإمام علي في بمحافظة .

وقال المصدر في حديث لـ ، "طائرة مسيرة استهدفت محيط قاعدة في ".

وأضاف المصدر ان "الاستهداف لم يسفر عن اصابات".