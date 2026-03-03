سقوط طائرة مسيرة في أربيل

أعلنت مديرية أسایش ، الأربعاء، عن سقوط طائرة مسيرة قرب ناحية تابعة للمحافظة.

وقالت المديرية في بيان، "قبل عدة دقائق سقطت طائرة مسيّرة انتحارية بالقرب من ناحية كَسنەزان في ".

وأضاف البيان "لم تُسجَّل أي خسائر بشرية".