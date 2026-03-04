مجلس القضاء يعلن إطلاق سراح أكثر من 42 ألف شخص بالعفو العام

وذكر المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "العدد الكلي للمطلقسراحهم من السجون ومراكز التوقيف بموجب تعديل بلغ (42,284) اثنين وأربعين ألفاً ومائتين وأربعة وثمانين شخصاً، فيما وصل عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض أو استقدام والمكفلين والمحكومين غيابياً إلى (170,297) مائة وسبعين ألفاً ومائتين وسبعة وتسعين شخصاً".واضاف أن "المبالغ المستردة بلغت مجموعها (87,854,129,633) سبعة وثمانين ملياراً وثمانمائة وأربعة وخمسين مليوناً ومائة وتسعة وعشرين ألفاً وستمائة وثلاثة وثلاثين ديناراً".