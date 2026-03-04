خلية ذكرت في بيان ورد لسومرية نيوز، "في حادث مدان ومستهجن، تعرضت قوة من ، أثناء تنفيذها واجب تفتيش في المنطقة الصحراوية الرابطة بين محافظتي والنجف الأشرف فجر اليوم، إلى قصف جوي وإطلاق نار، مما أدى إلى استشهاد مقاتل وإصابة اثنين آخرين من أبطال قطعاتنا الأمنية".وعلى أثر ذلك، تم تشكيل لجنة تحقيقية عليا للوقوف على ملابسات هذا الحادث الأليم، واتخاذ الإجراءات القانونية بصددها، بحسب البيان.شددت، على أن تكرار مثل هذه الحوادث بحق قواتنا الأمنية داخل أراضينا وأثناء تأدية واجباتها، يعد انتهاكاً وعملاً غير مبرر، كما أن هذا الخرق يمثل تجاوزاً مرفوضاً سيتم التعامل معه وفق القوانين والأعراف العسكرية النافذ.