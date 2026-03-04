دوي انفجارات كبيرة في أربيل

وقال المصدر لـ ، ان "دوي انفجارات كبيرة سمعت في مناطق عديدة بمحافظة ".ولم تعرف حتى الان طبيعة الانفجارات الا ان أربيل تتعرض ومنذ أيام الى هجمات بطائرات مسيرة استهدفت قاعدة حرير قرب .