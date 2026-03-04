إعفاء مسؤولي الأجهزة الاستخبارية في قاطع عمليات سهل نينوى

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
سوشيل رمضان
من
06:45 PM
الى
07:15 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الشيوخ الامريكي يفشل بتمرير قرار يقيد صلاحيات ترامب
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-557881-639082534668921186.jpg
إعفاء مسؤولي الأجهزة الاستخبارية في قاطع عمليات سهل نينوى
أمن
2026-03-04 | 15:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,280 شوهد
قرر
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
، الأربعاء، إعفاء مسؤولي الأجهزة الاستخبارية في قاطع عمليات
سهل نينوى
، فيما شدد على عدم التهاون مع أي محاولة تسعى إلى زج
العراق
في الحرب.
وقال
مكتب السوداني
في بيان، "أجرى رئيس
مجلس الوزراء
، القائد العام للقوات المسلحة
السيد محمد شياع السوداني
، اليوم الأربعاء، زيارة الى مقر
قيادة العمليات المشتركة
، وترأس حال وصوله اجتماعاً ضم قادة الأجهزة والتشكيلات العسكرية والأمنية، بحضور؛
وزير الداخلية
، ورئيس أركان الجيش، ونائب
قائد العمليات المشتركة
، ورئيس
جهاز مكافحة الإرهاب
، وسكرتير القائد العام للقوات المسلحة".
واطلع
السوداني
وفق البيان على "إيجاز شامل حول الوضع الأمني في مختلف المحافظات، في ظل التطورات الراهنة، والناجمة عن استمرار العمليات العسكرية وتداعياتها على
العراق
، فضلاً عن انعكاساتها على
الأمن الإقليمي
والدولي".
وشدد القائد العام للقوات المسلحة على "عدم التهاون مع أي محاولة تسعى إلى زج العراق في الحرب، وكل ما يسهم في تهديد استقراره"، مؤكداً أن القوات المسلحة ستواصل العمل على تعزيز
الأمن الوطني
، والحفاظ على المصالح العليا للبلاد.
كما زار السوداني مركز السيطرة في قيادة
العمليات المشتركة
، وأكد مخاطباً قادة
الأجهزة الأمنية
، على أن "مسؤوليتهم
الشرعية
والقانونية تقتضي وضع مصلحة العراق فوق كل اعتبار، والالتزام بفرض القانون بأعلى جهوزية، وعدم السماح لأي جهة بمحاولة جر البلاد إلى الصراع وتهديد الاستقرار".
وأضاف البيان أن "القائد العام للقوات المسلحة أمر بمحاسبة أي جهة أو عنصر أمني يثبت تقصيره في أداء الواجب، خلال هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها العراق وعموم المنطقة، وضرورة بذل كل الجهود للحفاظ على أمن البلاد وصون مصالح الشعب، وفي هذا الصدد أمر بإعفاء مسؤولي الأجهزة الاستخبارية كافة في قاطع عمليات
سهل نينوى
".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
قادة الاجهزة الاستخبارية للدول العربية يجتمعون في بغداد .. دعوة تخص سجناء "داعش" المنقولين الى العراق
07:55 | 2026-02-07
العمليات المشتركة تكشف حقيقة وجود أجهزة اتصال داخل مراكز احتجاز
16:19 | 2026-02-25
اغلاق 50 معهداً وروضة أهلية في نينوى بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني
07:43 | 2026-02-18
العمليات المشتركة: طائرات F-16 استهدفت مضافتين لداعش غرب نينوى
10:11 | 2026-02-06
العراق
السوداني
السيد محمد شياع السوداني
قيادة العمليات المشتركة
قائد العمليات المشتركة
جهاز مكافحة الإرهاب
محمد شياع السوداني
العمليات المشتركة
الأجهزة الأمنية
الأمن الإقليمي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الكهرباء تصدر توضيحا بعد خروج أغلب خطوط الطاقة عن العمل
محليات
47.84%
11:27 | 2026-03-04
الكهرباء تصدر توضيحا بعد خروج أغلب خطوط الطاقة عن العمل
11:27 | 2026-03-04
مع إغلاق التداول.. اسعار صرف الدولار في البورصة العراقية
اقتصاد
23.11%
08:35 | 2026-03-03
مع إغلاق التداول.. اسعار صرف الدولار في البورصة العراقية
08:35 | 2026-03-03
الدولار يواصل الارتفاع في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
18.54%
02:42 | 2026-03-04
الدولار يواصل الارتفاع في الأسواق العراقية اليوم
02:42 | 2026-03-04
انطفاء تام في منظومة الطاقة بـ 4 محافظات والكهرباء تعلق
محليات
10.52%
11:01 | 2026-03-04
انطفاء تام في منظومة الطاقة بـ 4 محافظات والكهرباء تعلق
11:01 | 2026-03-04
المزيد
أحدث الحلقات
من الأخير في رمضان
الإطار يرحّل سحب المالكي بانتظار الحــ.رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٢ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-04
من الأخير في رمضان
الإطار يرحّل سحب المالكي بانتظار الحــ.رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٢ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-04
ليلة رمضانية
الإعلامية والممثلة غادة باسل - ليلة رمضانية - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-04
ليلة رمضانية
الإعلامية والممثلة غادة باسل - ليلة رمضانية - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-03-2026 | 2026
12:30 | 2026-03-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-03-2026 | 2026
12:30 | 2026-03-04
تاخذ لو تنطي؟
أحاديث بلا فلاتر ويا أهلنا - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-04
تاخذ لو تنطي؟
أحاديث بلا فلاتر ويا أهلنا - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-04
حديث رمضان
الطلاق العاطفي - حديث رمضان - حلقة ١٥ | رمضان 2026
11:30 | 2026-03-04
حديث رمضان
الطلاق العاطفي - حديث رمضان - حلقة ١٥ | رمضان 2026
11:30 | 2026-03-04
سوشيل رمضان
صانع محتوى يزحف أسفل قطار متحرك من أجل فيديو - سوشيل رمضان2026 - حلقة ١٥ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-04
سوشيل رمضان
صانع محتوى يزحف أسفل قطار متحرك من أجل فيديو - سوشيل رمضان2026 - حلقة ١٥ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-04
عشرين
الحــ.رب الإيرانية الأميركية.. الصــ.واريخ تقضي على الدبلوماسية - عشرين م٤ - الحلقة ٥٩ | الموسم 4
16:00 | 2026-03-03
عشرين
الحــ.رب الإيرانية الأميركية.. الصــ.واريخ تقضي على الدبلوماسية - عشرين م٤ - الحلقة ٥٩ | الموسم 4
16:00 | 2026-03-03
تغطية خاصّة
على حافة الانفـ جار: مواجهة مفتوحة تعيد رسم خرائط القوة - اليوم الرابع - تغطية خاصة | 2026
13:30 | 2026-03-03
تغطية خاصّة
على حافة الانفـ جار: مواجهة مفتوحة تعيد رسم خرائط القوة - اليوم الرابع - تغطية خاصة | 2026
13:30 | 2026-03-03
الله بالخير
"ما كان لله ينمو وما كان لغيره يضمحل! - اللّه بالخير - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
11:05 | 2026-03-03
الله بالخير
"ما كان لله ينمو وما كان لغيره يضمحل! - اللّه بالخير - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
11:05 | 2026-03-03
الأكثر مشاهدة
من الأخير في رمضان
الإطار يرحّل سحب المالكي بانتظار الحــ.رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٢ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-04
من الأخير في رمضان
الإطار يرحّل سحب المالكي بانتظار الحــ.رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٢ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-04
ليلة رمضانية
الإعلامية والممثلة غادة باسل - ليلة رمضانية - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-04
ليلة رمضانية
الإعلامية والممثلة غادة باسل - ليلة رمضانية - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-03-2026 | 2026
12:30 | 2026-03-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-03-2026 | 2026
12:30 | 2026-03-04
تاخذ لو تنطي؟
أحاديث بلا فلاتر ويا أهلنا - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-04
تاخذ لو تنطي؟
أحاديث بلا فلاتر ويا أهلنا - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-04
حديث رمضان
الطلاق العاطفي - حديث رمضان - حلقة ١٥ | رمضان 2026
11:30 | 2026-03-04
حديث رمضان
الطلاق العاطفي - حديث رمضان - حلقة ١٥ | رمضان 2026
11:30 | 2026-03-04
سوشيل رمضان
صانع محتوى يزحف أسفل قطار متحرك من أجل فيديو - سوشيل رمضان2026 - حلقة ١٥ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-04
سوشيل رمضان
صانع محتوى يزحف أسفل قطار متحرك من أجل فيديو - سوشيل رمضان2026 - حلقة ١٥ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-04
عشرين
الحــ.رب الإيرانية الأميركية.. الصــ.واريخ تقضي على الدبلوماسية - عشرين م٤ - الحلقة ٥٩ | الموسم 4
16:00 | 2026-03-03
عشرين
الحــ.رب الإيرانية الأميركية.. الصــ.واريخ تقضي على الدبلوماسية - عشرين م٤ - الحلقة ٥٩ | الموسم 4
16:00 | 2026-03-03
تغطية خاصّة
على حافة الانفـ جار: مواجهة مفتوحة تعيد رسم خرائط القوة - اليوم الرابع - تغطية خاصة | 2026
13:30 | 2026-03-03
تغطية خاصّة
على حافة الانفـ جار: مواجهة مفتوحة تعيد رسم خرائط القوة - اليوم الرابع - تغطية خاصة | 2026
13:30 | 2026-03-03
الله بالخير
"ما كان لله ينمو وما كان لغيره يضمحل! - اللّه بالخير - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
11:05 | 2026-03-03
الله بالخير
"ما كان لله ينمو وما كان لغيره يضمحل! - اللّه بالخير - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
11:05 | 2026-03-03
اخترنا لك
احتراق سيارة غربي بغداد
13:59 | 2026-03-04
تفاصيل جديدة عن حادث بابل
13:15 | 2026-03-04
قصف جوي يستهدف سيارة مدنية في بابل
12:59 | 2026-03-04
بغداد.. إسقاط مسيرة قرب قاعدة فكتوريا
12:12 | 2026-03-04
دوي انفجارات كبيرة في أربيل
11:54 | 2026-03-04
هي الثانية من نوعها اليوم.. احباط استهداف قاعدة فكتوريا في مطار بغداد
10:47 | 2026-03-04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.