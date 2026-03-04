إعفاء مسؤولي الأجهزة الاستخبارية في قاطع عمليات سهل نينوى

وقال في بيان، "أجرى رئيس ، القائد العام للقوات المسلحة ، اليوم الأربعاء، زيارة الى مقر ، وترأس حال وصوله اجتماعاً ضم قادة الأجهزة والتشكيلات العسكرية والأمنية، بحضور؛ ، ورئيس أركان الجيش، ونائب ، ورئيس ، وسكرتير القائد العام للقوات المسلحة".واطلع وفق البيان على "إيجاز شامل حول الوضع الأمني في مختلف المحافظات، في ظل التطورات الراهنة، والناجمة عن استمرار العمليات العسكرية وتداعياتها على ، فضلاً عن انعكاساتها على والدولي".وشدد القائد العام للقوات المسلحة على "عدم التهاون مع أي محاولة تسعى إلى زج العراق في الحرب، وكل ما يسهم في تهديد استقراره"، مؤكداً أن القوات المسلحة ستواصل العمل على تعزيز ، والحفاظ على المصالح العليا للبلاد.كما زار السوداني مركز السيطرة في قيادة ، وأكد مخاطباً قادة ، على أن "مسؤوليتهم والقانونية تقتضي وضع مصلحة العراق فوق كل اعتبار، والالتزام بفرض القانون بأعلى جهوزية، وعدم السماح لأي جهة بمحاولة جر البلاد إلى الصراع وتهديد الاستقرار".وأضاف البيان أن "القائد العام للقوات المسلحة أمر بمحاسبة أي جهة أو عنصر أمني يثبت تقصيره في أداء الواجب، خلال هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها العراق وعموم المنطقة، وضرورة بذل كل الجهود للحفاظ على أمن البلاد وصون مصالح الشعب، وفي هذا الصدد أمر بإعفاء مسؤولي الأجهزة الاستخبارية كافة في قاطع عمليات ".