في البصرة.. إحباط إطلاق صواريخ لاستهداف إحدى دول الجوار

أفاد مصدر أمني رفيع، الخميس، بإحباط إطلاق صواريخ لاستهداف إحدى دول الجوار.

وقال المصدر وفق ، "القوات الأمنية تحبط محاولة إطلاق صواريخ في منطقة صليلي بقضاء جنوب كانت مهيأة لاستهداف إحدى دول الجوار".

وأضاف "العملية نُفِّذت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة قدمها من جهاز العراقي وبالتنسيق مع ".