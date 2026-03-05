حقيقة ما جرى في صحراء النجف.. إنزال جوي وتمشيط أمني دون وجود قوات أجنبية

نيوز- امني



اكد مصدر امني في ، اليوم الخميس، أن الواقعة بين محافظتي و خالية من أي قوات أجنبية.





وقال المصدر في تصريح للسومرية نيوز، انه " لا يوجد قوات اجنبية بعد قيام القوات الأمنية العراقية بعمل

ية تمشيط للمنطقة اليوم، عقب الحادث الأمني الذي حدث قبل يومين".



واضاف، ان " وجهاز مكافحة الارهاب دخلو عملية تمشيط امنية".