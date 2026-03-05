في البصرة.. إسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات

أعلنت خلية ، الخميس، عن إسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات في .

وقال رئيس الخلية الفريق في بيان، "في تمام الساعة 1600 من هذا اليوم، تمكنت قطعاتنا الأمنية ضمن من إسقاط طائرة مسيرة (درون) تحمل مواد متفجرة في ناحية على الخط الاستراتيجي القديم".

وأضاف "تم رفعها ومعالجتها من قبل مفارز الميدان التابعة للقيادة دون وقوع خسائر تذكر".